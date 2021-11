Streit um Pavillon am Mannheimer Wasserturm - Entscheidung vertagt

Mannheim. Der geplante Info-Pavillon am Mannheimer Wasserturm zu Themen wie Nachhaltigkeit oder Mobilität hatte kürzlich für eine kontroverse Diskussion in der Kommunalpolitik gesorgt. Die Entscheidung darüber ist nun erst einmal vertagt. Eigentlich sollte über das Projekt mit dem etwas sperrigen Namen „Futuraum_Mannheim“ in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats abgestimmt werden. Das Thema wurde aber kurzfristig von der Tagesordnung genommen, „weil es – auch seitens des Gemeinderates – noch weiteren Informationsbedarf gibt“, wie eine Stadtsprecherin auf Anfrage erklärte.

Der Pavillon solle im Vorfeld der Buga einen Akzent in der Innenstadt setzen, hatte Oberbürgermeister Peter Kurz (SPD) kürzlich im Hauptausschuss erklärt. Karmen Strahonja vom Stadtmarketing sagte damals, der Pavillon solle „Symbol eines neuen Dialograhmens sein, an dem alle beteiligt werden“. Er solle nicht ständig an einem Ort stehen – angedacht seien „modulare Elemente“, die man auch „schnell wegfahren“ können. Zu dem Projekt gehört außerdem, in leeren Innenstadt-Läden vorübergehend neue Geschäftsideen und Nutzungsformen zu ermöglichen.

Die Stadt könnte für „Futuraum_Mannheim“ aus einem Bundesförderprogramm gegen die Verödung von Innenstädten bei erfolgreicher Bewerbung rund drei Millionen Euro bekommen im Zeitraum von 2022 bis 2024 – allerdings nur dann, wenn sie selbst auch eine Million Euro beisteuert. Vor allem Grüne und FDP konnten mit dem Pavillon aber wenig anfangen und sahen den städtischen Beitrag von einer Million nicht als sinnvoll investiertes Geld.