Streit mit Autofahrer: Fußgänger beschädigen Fahrzeug

Mannheim. Zwei Fußgänger haben in Mannheim bei einem Streit mit einem Autofahrer dessen Fahrzeug beschädigt. Der 26-jährige Geschädigte hatte am Sonntagmorgen gegen 2.40 Uhr den Friedrichsring in Richtung Jungbusch befahren, als die beiden Beschuldigten im Alter von 52 und 57 Jahren kurz vor der Kurpfalzbrücke bei Rotlicht über die Fahrbahn liefen, teilte die Polizei am Montag mit. Es entwickelte sich ein Streitgespräch, in dessen Verlauf die beiden Beschuldigten gegen den Mercedes geschlagen und getreten haben sollen, wodurch der Wagen beschädigt worden sei. Schließlich suchten die Täter das Weite. Die Höhe des Sachschadens am Auto wurde auf rund 2.500 Euro geschätzt.

Die vom 26-Jährigen verständigte Polizei stellte die Beschuldigten im Rahmen einer Fahndung fest. Sie müssen sich nun wegen Sachbeschädigung verantworten.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 bei der Polizei.