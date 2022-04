Streit in Mannheimer Straßenbahn: Fünfköpfige Gruppe verletzt 20- und 27-Jährigen

Mannheim. Zwei Männer im Alter von 20 und 27 Jahren sind in einer Straßenbahn in Mannheim von einer fünfköpfigen Gruppe angegriffen und verletzt worden. In Streit geraten waren die Männer am Mittwochabend in einer Bahn der Linie 4, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Demnach eskalierte die Auseinandersetzung gegen 23 Uhr auf Höhe der Haltestelle „Rheinstraße“ beim Quadrat E7. Die fünf Männer schlugen und traten auf ihre beiden Kontrahenten ein, die dadurch nach Polizeiangaben mehrere Verletzungen davon trugen. Sowohl der 20-Jährige als auch der 27-Jährige wurden in ein Krankenhaus gebracht. Die Täter flüchteten. Eine Fahndung blieb erfolglos.

Zumindest zwei der Täter konnten beschrieben werden. So war nach Polizeiangaben einer der Unbekannten etwa 1,60 Meter groß und von schlanker Figur. Er hatte laut Beschreibung dunkles langes Haar und trug einen grauen Kapuzen-Pullover. Ein weiterer Täter war etwa 1,80 groß und kräftig gebaut. Er wurde weiter mit dunkelblondem zerzaustem Haar beschrieben und soll ebenfalls einen Kapuzen-Pullover getragen haben.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/1258-0 bei der Polizei.