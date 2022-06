Streit in Mannheim über Verkehrssituation eskaliert - drei Verletzte

Mannheim. Ein Streit im Straßenverkehr ist am frühen Montagabend in der Mannheimer Neckarstadt eskaliert. Nach Angaben der Polizei musste gegen 20.30 Uhr ein Autofahrer auf der Otto-Hahn-Straße in Höhe der Werner-Heisenberg-Straße aufgrund eines Lastwagens der die Straße blockierte anhalten. Da weder der 44-Jährige, noch der 66-jährige Lkw-Fahrer sich dazu durchringen konnte, dem anderen Vorrang einzuräumen, kam es zunächst zu einem Wortgefecht zwischen dem 66-Jährigen und dem 15-jährigen Sohn des Autofahrers.

Dieses mündete dann in einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem 66-Jährigen und dem 44-Jährigen sowie dessen Sohn. Hierbei soll der Lastwagenfahrer zu Boden gegangen sein und Vater und Sohn weiter auf diesen mittels Faustschlägen und Fußtritten eingeschlagen haben. Der 66-Jährige soll einen seiner Kontrahenten bei der Auseinandersetzung gebissen haben. Alle drei Personen wurden verletzt, der 66-Jährige musste zur Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.

