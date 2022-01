Streit eskaliert - 28-Jähriger in Mannheimer Neckarstadt schwer verletzt

Mannheim. Ein Streit zwischen einem Unbekannten und einem 28-jährigen Mann ist im Stadtteil Neckarstadt-West derartig eskaliert, dass einer von ihnen schwer verletzt worden ist. Beide Männer hatten sich am Montagabend nach Angaben der Polizei vor einem Café in der Mittelstraße gestritten, woraufhin der Unbekannte den 28-Jährigen ins Gesicht schlug und anschließend durch die Zehntstraße in Richtung Riedfeldstraße flüchtete. Der Mann folgte daraufhin dem Flüchtigen und warf ihm auf Höhe einer dortigen Baustelle ein Absperr-Element hinterher. Der Unbekannte kehrte sodann zurück und schlug den 28-Jährigen nieder. Er trat dem am Boden Liegenden mehrfach gegen Kopf und Oberkörper und flüchtete danach in unbekannte Richtung. Der 28 Jahre alte Mann erlitt schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche, Verletzungen.

Der unbekannte Mann sei etwa 30 Jahre alt und habe eine kräftige Statur. Er trug helle oder weiße Oberbekleidung, mit eventuellem Fell an der Kapuze, sowie blaue Jeans, weiße Socken und eine dunkle Kappe. Nach Angaben von Zeugen trug er keine Schuhe.

Zeugen können sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 0621/3301-0 melden.