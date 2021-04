Ein 32-Jähriger soll in der Nacht auf Dienstag einen 39-Jährigen getötet haben. Deswegen sitzt der Pole derzeit in Haft, schreiben Staatsanwaltschaft und Amtsgericht in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Der Mann ohne festen Wohnsitz stehe „unter dringendem Verdacht“ sein Opfer „durch erhebliche Gewalteinwirkung getötet“ zu haben.

Zugetragen hat sich die Tat demnach im Jungbusch. Laut Mitteilung kam es in der Wohnung einer Zeugin in der Schanzenstraße in der Nacht von Montag auf Dienstag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern. In deren Verlauf soll der Tatverdächtige seinem Kontrahenten so schwere Verletzungen zugefügt haben, dass dieser daran verstarb. Der Tatverdächtige wurde noch am Dienstagmorgen in der Wohnung der Zeugin festgenommen, nachdem sie aufgrund der schweren Verletzungen des 39-Jährigen die Rettungsleitstelle verständigt hatte.

Gegen den 32-Jährigen wurde wegen Flucht- und Verdunkelungsgefahr Haftbefehl erlassen. Nach der Vorführung beim Ermittlungsrichter und der Eröffnung des Haftbefehls wurde der Verdächtige in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen dauern an. pol/lok