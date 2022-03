Streit bei den Jusos

Im Gegensatz zu ihrem Bundesvorstand haben sich die Mannheimer Jusos hinter das von der Ampel-Koalition geplante 100-Milliarden-Euro-Paket für die Bundeswehr gestellt. Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg gegen die Ukraine und ihre Verpflichtung zur internationalen Solidarität zwinge sie, sich vom aktuellen Kurs des SPD-Nachwuchses auf Bundesebene „entschieden zu distanzieren“, teilte der Kreisverband am Dienstag mit.

Hamun Zourmand und Nadja Fakesch bei der Demo am Samstag. © Jusos

Zuvor hatte etwa die Juso-Bundesvorsitzende Jessica Rosenthal vor einem „schwarzen Loch“ in Sachen Aufrüstung gewarnt, wenn die Regierung plötzlich so viel Geld ins Militär stecke. Dazu schreiben die von den Kreisvorsitzenden Nadja Fakesch und Hamun Zourmand geführten Mannheimer: Versuche, die „aktuelle Situation zum Zwecke der Selbstdarstellung zu missbrauchen, verurteilen wir aufs Schärfste“. Das angekündigte 100-Milliarden-Euro-Sondervermögen stelle eine notwendige, selbstverständlich jedoch nicht ausreichende Maßnahme für die Bewältigung der Missstände in der Bundeswehr dar. sma