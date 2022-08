Streit am Mannheimer Vogelstangsee eskaliert - Polizei sucht Zeugen

Mannheim. Ein Streit zwischen zwei Männern ist am Dienstagabend am Mannheimer Vogelstangsee eskaliert. Nach Angaben der Polizei entwickelte sich gegen 21 Uhr aus einem Gespräch eine verbale Auseinandersetzung. Der bisher unbekannte Täter ging im Verlauf des Streits schließlich auf seinen 49-jährigen Gesprächspartner mit geballten Fäusten los und versuchte nach diesem zu schlagen. Im Gerangel fielen beide Männer zu Boden, wobei die Brille des 49-Jährigen beschädigt wurde. Der Unbekannte ergriff im Anschluss die Flucht in Richtung des nahegelegenen Spielplatzes.

Beschrieben wird der Unbekannte als etwa 50 Jahre alt, 1,65 Meter groß mit kurzen blonden Haaren. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0621/718490 bei der Polizei zu melden.

