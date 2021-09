Streik trifft viele Pendler – „Das geht gar nicht“

Der Streik der Lokführer geht in die dritte Runde: Seit Donnerstagmorgen wird der Personenverkehr bestreikt. Am Mannheimer Hauptbahnhof geht es eher ruhig zu, das große Chaos bleibt aus. Es scheint, dass viele Pendler sicherheitshalber auf das Auto oder andere Verkehrsmittel umgestiegen sind. Doch nicht jeder hat die Möglichkeit, auf die Zugfahrt zu verzichten.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Eine Mutter mit zwei Kindern läuft etwas hektisch in Richtung Rolltreppen, sie zieht einen Rollkoffer hinter sich her. Schnellen Schrittes bewegt sich ein Pulk Passagiere in die Bahnhofshalle. Manche blicken genervt auf ihre Uhren oder Handys, einigen steht der Stress auf die Stirn geschrieben. Unter ihnen ist Malgorzata Ciarkowska. „Das geht gar nicht“, moniert die Pendlerin aus Speyer. „Das ist schon der dritte Streik.“ Niemand bekomme so oft mehr Geld wie die Lokführer, sagt sie verärgert. Sie sei auf den Zug angewiesen, erzählt sie – bevor sie sich auf den Weg zur Arbeit macht.

Marina hat es ebenfalls eilig, zur Arbeit zu kommen. „Es fallen relativ viele Züge aus“, sagt die Lampertheimerin. Für den erneuten Streik hat sie kein Verständnis. „Weil Reisende und Pendler betroffen sind. „Ich gönne jedem mehr Geld“, sagt sie. „Aber ich kann nichts dafür.“ Im Hinblick auf Corona findet sie es ärgerlich, dass die Menschen gerade jetzt zusätzlich belastet werden – nicht zuletzt, weil die wenigen verbleibenden Züge voller sind als sonst. „Das ist der falsche Zeitpunkt“, sagt Marina.

Die meisten planen mehr Zeit ein

Eine Pendlerin, die ihren Namen nicht in der Zeitung lesen möchte, hat sich von Frankfurt auf den Weg nach Mannheim gemacht. „Es ist schon ärgerlich“, klagt sie. Sie sei früher losgegangen und ist bereits gegen 8.30 Uhr am Hauptbahnhof angekommen. „Ich fahre normalerweise erst um 9 Uhr los.“ Problematisch sei es gewesen, dass sie umplanen musste, da sie ein schulpflichtiges Kind hat. Beim ersten Streik habe sie abends sogar ein Taxi nehmen müssen, um nach Hause zu kommen: „Das ist richtig Kacke.“

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Cordula aus Wiesloch war auf den Streik vorbereitet. „Ich bin eine halbe Stunde früher gefahren.“ In Mannheim muss sie umsteigen, um nach Frankenthal zu kommen. Nun hofft sie, dass sie ohne größere Probleme weiterkommt. „Grundsätzlich habe ich Verständnis für Streikende“, räumt sie ein. Verärgert ist sie trotzdem. „Die GDL hätte das Angebot annehmen oder länger verhandeln sollen. Fünf Tage Streik ist für Berufstätige schwierig.“ Sie habe zudem mitbekommen, dass viele Lokführer grundsätzlich mit ihrem Einkommen zufrieden sind.

Auch Ali Keshavarzi wirkt etwas unruhig. An diesem Donnerstag finden für den Doktoranden an der Universität Heidelberg viele wichtige Kurse statt. „Mit der Straßenbahn brauche ich ungefähr zwei Stunden, um zur Uni zu kommen“, erzählt er. Darum nimmt er für gewöhnlich den Zug. Doch durch den Streik verliert er eine ganze Stunde. „Die GDL müsste eine Alternative zum Streik finden“, sagt der Mannheimer – und läuft schließlich doch in Richtung Straßenbahn.

„Ich bin definitiv verärgert“, sagt Sezai Ucar. Der Schifferstädter ist anderthalb Stunden zu spät. Dabei habe er Mitarbeiter und sollte pünktlich sein, auch wenn seine Vorgesetzten Verständnis haben. Das Auto ist für ihn keine Option. „Ich finde dort keinen Parkplatz. Man sollte versuchen, statt Streik eine andere Lösung zu finden.“

Vincent wartet am Gleis auf seinen Zug nach Frankfurt, wo er arbeitet. „Ich verstehe nicht, wie sie den Leuten die Bahn schmackhaft machen wollen“, sagt der junge Mann. „Im Regelbetrieb ist die Bahn auch oft zu spät oder fällt aus.“ Endlich kommt sein Zug. Sein Bekannter, der anonym bleiben will, muss noch warten. Er kann die Streikenden zwar verstehen. Doch wenn jeder von diesem Recht Gebrauch machen würde, würde die Gesellschaft nicht funktionieren.

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

Yasin ist selbst Lokführer, arbeitet allerdings nicht bei der Bahn. An diesem Tag hat er einen Zug von Duisburg hergefahren. Jetzt ist er auf dem Rückweg. Er versteht, dass seine Kollegen streiken. „Die Bahn soll ihnen mehr bezahlen. Alles ist teuerer geworden. Ich kenne das auch.“

Johanna Theil gönnt sich erst einmal einen Kaffee. Die junge Frau hat Probleme gehabt, von Mauer in die Quadratestadt zu kommen. Sie ist extra früher an den Bahnhof gekommen. „Dann habe ich den erstbesten Zug genommen“, sagt sie. Einerseits hat sie Verständnis für die GDL. Doch dass sie das Angebot der Bahn am Mittwoch nicht angenommen hat, kann sie nicht nachvollziehen. „Der Streik ist nicht unbedingt nötig“, findet sie. „Auch viele Reisende sind betroffen.“

Drei Frauen und ein Mann aus Kallstadt sind am Hauptbahnhof auf dem Weg nach Büsum gestrandet. Die vier befreundeten Rentner, die anonym bleiben möchten, hätten eigentlich bereits um 6 Uhr im Zug sein sollen. Doch nun wird die Gruppe erst vier Stunden später als geplant am Zielort ankommen. „Ich habe kein Verständnis“, sagt eine der Frauen. Vor allem auf GDL-Chef Claus Weselsky ist das Quartett nicht gut zu sprechen. Sie können nicht nachvollziehen, dass er das Angebot der Bahn nicht annehmen möchte. „Deswegen müssen Tausende von Menschen leiden.“

Lina Khassay arbeitet am Frankfurter Flughafen. „Ich bin zwar nur sechs Minuten zu spät, aber das bedeutet für mich, dass ich heute Abend trotzdem viel länger arbeiten muss.“ Ihr Arbeitgeber werde zwar darüber nicht glücklich sein, müsste aber Verständnis haben. „Es ist ja nicht meine Schuld, sondern betrifft alle Pendler.“ Die Mannheimerin ist etwas zwiegespalten, kann beide Seiten verstehen. Einerseits findet sie es nicht fair, dass die Passagiere die Konsequenzen tragen müssen, anderseits kann sie verstehen, dass die GDL für die Lokführer kämpft. „Wenn ich ungerecht behandelt werden würde, dann würde ich auch für meine Rechte einstehen.“