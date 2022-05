Streik in Kitas und bei Schulbetreuung

An diesem Montag und am Mittwoch sind in Mannheim Streiks geplant. Das teilte die Gewerkschaft Verdi Rhein-Neckar mit. Demnach ist am 2. Mai ein ganztägiger Streik bei der Sozialarbeit vorgesehen. Nach dem Scheitern der zweiten Verhandlungsrunde ruft die Gewerkschaft die Beschäftigten des Jugend- und Gesundheitsamtes der Stadt Mannheim dazu auf, an diesen Tag die Arbeit niederzulegen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Am Mittwoch trifft der Arbeitskampf dann die städtischen Kindertagesstätten und die Ganztagsbetreuung in Schulen: Auch dort plant Verdi einen ganztägigen Streik. Die Beschäftigten treffen sich um 9 Uhr bei einer Veranstaltung auf der Neckarwiese. Eine gemeinsame Aktion ist für 11 Uhr geplant. Die Gewerkschaft fordert mehr Geld und kämpft gegen den verstärkten Einsatz von fachfremden Arbeitskräften. red