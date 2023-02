Streik bei der Post in Mannheim

Mannheim. Am heutigen Montag dürften in Mannheim wieder zahlreiche Briefe und Päckchen liegenbleiben. Der Grund: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft die Beschäftigten der Deutschen Post erneut zu einem Warnstreik auf. Das teilte die Gewerkschaft am Sonntagabend mit.

Hintergrund ist die laufende Tarifrunde. In dieser steht am Mittwoch und Donnerstag die dritte Verhandlungsrunde an. Da bisher noch kein Angebot des Arbeitgebers vorliege, „werden wir in Mannheim und der Rhein-Neckar-Region den Druck erhöhen“, so ein Verdi-Gewerkschaftssekretär.