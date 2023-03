Streik am Uniklinikum

Das Mannheimer Universitätsklinikum wird am Donnerstag, 30. März, ganztägig bestreikt. Dazu hat die Gewerkschaft Marburger Bund aufgerufen. Um die Patientenversorgung sicherzustellen, hat die Geschäftsführung des Klinikums eine Notdienstvereinbarung mit dem Marburger Bund abgeschlossen, heißt es in einer Pressemitteilung des Klinikums. Die Notfallversorgung der Bevölkerung Mannheims sowie des Umlands sei sichergestellt. Notfälle könnten in gewohnter Weise behandelt werden, ebenso bereits stationär aufgenommene Patienten. Außerdem vom Streik ausgenommen seien Intensivstationen, Transplantationen und nicht aufschiebbare Operationen und Therapien von Krebspatienten. Von der Tarifauseinandersetzung zwischen dem Verband kommunaler Arbeitgeber und dem Marburger Bund (MB) betroffen sind rund 600 Ärztinnen und Ärzte am Uniklinikum. red

