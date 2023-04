Mannheim/Gartenstadt. Eine neue Gasstation wird in der Raschigstraße im Stadtteil Gartenstadt am Montag den 24. April 2023 errichtet. Wie TWL Netze in einer Pressemitteilung bekannt gibt, baut die Firma Diringer & Scheidel im Auftrag von TWL Netze eine neue Gasstation in der Raschigstraße. Hierfür wird die Raschigstraße Ecke Weißdornhang bis Ecke Schlehengang für den öffentlichen Verkehr voll gesperrt. Die geänderte Verkehrsführung wird entsprechend ausgeschildert.

