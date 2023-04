Ludwigshafen/Gartenstadt. Eine neue Gasstation wird in der Raschigstraße im Stadtteil Gartenstadt am Montag den 24. April 2023 errichtet. Wie TWL Netze in einer Pressemitteilung bekannt gibt, baut die Firma Diringer & Scheidel im Auftrag von TWL Netze eine neue Gasstation in der Raschigstraße.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Hierfür wird die Raschigstraße Ecke Weißdornhang bis Ecke Schlehengang für den öffentlichen Verkehr voll gesperrt. Die geänderte Verkehrsführung wird entsprechend ausgeschildert.