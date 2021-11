Straßenbahnen am Mannheimer Paradeplatz kollidiert - zwei Personen verletzt

Mannheim. Bei einem Unfall zweier Straßenbahnen in der Mannheimer Innenstadt sind am Montag zwei Personen verletzt worden. Die beiden Fahrerinnen erlitten nach Polizeiangaben infolge des Zusammenstoßes jeweils einen Schock. Die beiden Bahnen waren gegen 12.15 Uhr am Paradeplatz kollidiert. Eine aus Richtung Schloss kommende Bahn stieß dabei mit einer aus Richtung Marktplatz auf die Planken abbiegenden Bahn zusammen. Die Fahrgäste blieben jeweils unverletzt. Die Höhe des Sachschadens wurde auf 20.000 bis 30.000 Euro geschätzt. Die Unfallursache war zunächst unklar.

Während der Unfallaufnahme war die Haltestelle "Paradeplatz" für rund eine Stunde voll gesperrt. Es entstanden Fahrtausfälle und Umleitungen.