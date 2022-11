Straßenbahnarbeiten auf Franklin - Sperrung für vier Wochen

Mannheim. Die Einfahrt von der Abraham-Lincoln-Allee in die Thomas-Jefferson-Straße wird ab Montag vier Wochen aufgrund Bauarbeiten gesperrt. Wie die rnv mitteilt, gehen die Straßenbahnarbeiten nun in die nächste Phase. Aktuell ist bereits die Ausfahrt aus der Thomas-Jefferson-Straße in die Abraham-Lincoln-Allee nicht möglich. Ab Montag wird laut rnv auch die entsprechende Einfahrt gesperrt.

Verkehrsteilnehmende können die Thomas-Jefferson-Straße während der Sperrung über die „L-Straße“ an der Franklinschule befahren. Für Fußgänger bleiben die Thomas-Jefferson-Straße sowie ein Übergang im Kreuzungsbereich Thomas-Jefferson-Straße/Abraham-Lincoln-Allee erhalten.

Die rnv kündigt weiter an, voraussichtlich Anfang kommenden Jahres im Bauabschnitt „Franklin Mitte“ die Gleisarbeiten zwischen oben genanntem Kreuzungsbereich und dem Gleisbogen in der Thomas-Jefferson-Straße beginnen werden.