Straßenbahn wirbt für Rücksichtnahme

„Abgefahren – Ra(d)geber Verkehr“, so heißt eine neue landesweite Kampagne, die für die Probleme und Gefahren im Radverkehr sensibilisieren soll und jetzt angelaufen ist. In Mannheim, Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis fährt eine Straßenbahn auf den Gleisen der RNV, die auch mit entsprechenden Präventionsbotschaften beklebt ist.

Die Polizei ist bei der Kampagne angetreten, um für gegenseitige Rücksichtnahme und für Verständnis der Verkehrsteilnehmer untereinander zu werben. Sie will ihre Plattformen in sozialen Medien dazu nutzen. „Wir freuen uns, mit der RNV einen lokalen Kooperationspartner für die landesweite Präventionskampagne zum Thema Radsicherheit gewonnen zu haben. Ziel dabei ist es, präventiv und verstärkt auf mögliche Unfallrisiken für Fahrradfahrer im Straßenverkehr aufmerksam zu machen“, so Polizeivizepräsident Siegfried Kollmar.

Der klimaneutrale und umweltschonende Wandel mit immer mehr Fahrrädern, Pedelecs und E-Bikes machte zusätzliche Kontroll- und Präventionsmaßnahmen zum Schutz von Radlern erforderlich. „Die Sicherheit gerade auch der schwächeren Verkehrsteilnehmerinnen und -Teilnehmer ist uns bei ein großes Anliegen – das betrifft nicht nur Bus und Bahn“, erklärt Christian Volz, der Kaufmännische Geschäftsführer der RNV. Deshalb sei es seinem Unternehmen wichtig, dass die Aktion möglichst viel Aufmerksamkeit bekommt. „Eine Bahn, die praktisch in unserem gesamten Verkehrsgebiet unterwegs ist, ist da der optimale Werbeträger.“

Häufige Zusammenarbeit

Die Aktion ist nicht die erste, bei der Polizei und RNV Hand in Hand zusammenarbeiten: „Wir kooperieren mit dem Polizeipräsidium seit Jahren sehr erfolgreich in ganz unterschiedlichen Bereichen, von der Verkehrssicherheit bis hin zum Betriebssport“, erläutert Steffen Grimm, der Personalleiter des Verkehrsunternehmens. „Von daher war es für uns selbstverständlich, dass wir auch hier gemeinsam an einem Strang ziehen.“

Die Kampagne ist eingebettet in die bundesweite Verkehrspräventionsaktion „sicher.mobil.leben“. Entgegen dem Landestrend sind Radfahrunfälle im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums in vergangenen Jahr jedoch um 5,1 Prozent auf 1277 zurückgegangen. red/scho