Straßenbahn mit Botschaften rund um Fairen Handel ab November in Mannheim unterwegs

Mannheim. 10 Jahre „Fairtrade-Town Mannheim“ - dieses Jubiläum haben die Engagierten aus dem Steuerungskreis Fairtrade zum Anlass genommen, um mit einer großen Kampagne den Fairen Handel in der Quadratestadt zu stärken. Wie die Stadtverwaltung am Donnerstag mitteilte, startet im November die Kampagne nun mit großen Aktionen in eine neue Phase.

Eine Straßenbahn mit Botschaften rund um den Fairen Handel ist für sechs Monate auf verschiedenen RNV-Linien unterwegs und bringt damit die Kampagne in alle Stadtteile. Parallel dazu werden die Plakate zur Kampagne sowohl in verschiedenen Straßenbahnen als auch im öffentlichen Raum aushängen. Unter dem Hashtag #MannheimFAIRändern ruft der Steuerungskreis außerdem dazu auf, Teil der Bewegung in Mannheim zu werden und ein eigenes Bild mit Statement zum Fairen Handel auf den Sozialen Medien oder ein Foto der „fairen Straßenbahn“ zu posten.

Förderprogramm „Kleinprojektefonds kommunale Entwicklungspolitik“

Die Kampagne zum Fairen Handel wird über das Programm „Kleinprojektefonds kommunale Entwicklungspolitik“ durch Engagement Global mit ihrer Servicestelle Kommunen in der Einen Welt (SKEW) aus Mitteln des Bundesministeriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit (BMZ) gefördert.

Weitere Informationen unter: www.mannheim.de/fairtrade