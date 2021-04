Straßenbahn kollidiert mit Auto – Verkehrsbehinderungen

Mannheim. Aufgrund eines Unfalls zwischen einer Straßenbahn und einem Auto ist der Straßen-und Stadtbahnverkehr in Mannheim am Freitagnachmittag beeinträchtigt. Die Fahrzeuge kollidierten nach Angaben der Polizei gegen 16 Uhr im Bereich der Waldhofstraße und Untermühlaustraße im Stadtteil Neckarstadt.

Der Autofahrer sei nach ersten Erkenntnissen der Beamten stadteinwärts unterwegs gewesen, als er beim Linksabbiegen mit der Tram kollidierte. Verletzt wurde niemand. Es entstand sowohl am Pkw als auch an der Straßenbahn Sachschaden in noch unbekannter Höhe.