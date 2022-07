Mannheim. Aktuell kommt es in der Kurpfalzstraße in der Mannheimer Innenstadt zu Behinderungen. In Höhe M1 ist ein Auto mit einer Bahn der Linie drei kollidiert, teilte ein Mitarbeiter vor Ort mit. Der Straßenbahnverkehr ist derzeit unterbrochen. Weitere Informationen liegen der Redaktion noch nicht vor.

