Straßenbahn kollidiert mit Auto in Mannheim

Mannheim. Eine Straßenbahn der Linie 2 in Richtung Feudenheim ist am Samstagabend mit einem Mercedes-Benz kurz nach der Haltestelle "Im Pfeifferswörth" kollidiert. Wie die Polizei mitteilte, missachtete der 48-jährige Pkw-Fahrer gegen 20 Uhr das für ihn geltende Haltesignal der Bahn. Daraufhin kollidierte er im Kreuzungsbereich mit dem Mercedes einer 39-Jährigen, welche bei Grünlicht aus der Dudenstraße abgebogen war. Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. An der Straßenbahn entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1 500 Euro, am Pkw belief er sich auf etwa 2 000 Euro.

Der Straßenbahnverkehr war für rund 60 Minuten unterbrochen. Die Fahrgäste konnten ihre Fahrt mit einem Linienbus fortsetzen.