Mannheim. Ein Auto hat am Mittwochabend in der Mannheimer Innenstadt einen Unfall mit einer Straßenbahn verursacht. In Höhe M1 kollidierte ein Auto mit einer Bahn der Linie drei, teilte ein Mitarbeiter vor Ort mit. Der Straßenbahnverkehr ist nicht mehr unterbrochen. Weitere Informationen liegen der Redaktion noch nicht vor.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar Mehr erfahren Newsticker Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren Blaulicht Maserati in Brühl gestohlen - Polizei sucht Zeugen Mehr erfahren