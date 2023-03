Straßenbahn erfasst Kind

Ein 13-Jähriger ist am frühen Mittwochmorgen beim Überqueren von Bahngleisen leicht verletzt worden. Polizeiangaben zufolge kam es gegen 7.30 Uhr an der Straßenbahnhaltestelle Untermühlaustraße im Stadtteil Neckarstadt-West zu dem Unfall. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei vor Ort war der Junge wohl unachtsam über die Schienen gelaufen und wurde von der einfahrenden Straßenbahn am Rucksack erfasst. Der 13-Jährige wurde einige Meter mitgezogen, geriet jedoch nicht unter die Bahn.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dabei wurde er nach ersten Angaben leicht verletzt. Rettungskräfte brachten ihn zu weiteren Untersuchungen in ein Krankenhaus. Der Verkehr auf der Waldhofstraße in Fahrtrichtung Sandhofen wurde in die Zeppelinstraße umgeleitet. Es kam zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen im Bereich der Straßenbahnhaltestelle Untermühlaustraße. pol/eck