Straßen wegen Kerwe in Mannheim-Wallstadt gesperrt

Mannheim. Dass die Kerwe in Wallstadt in diesem Jahr endlich wieder stattfinden kann, freut sicherlich nicht nur die Menschen in Wallstadt. Gleichzeitig bedeutet solch ein Fest natürlich auch Einschränkungen für den Verkehr. Da die Aufbau-Arbeiten bereits am Donnerstag, 14. Juli, beginnen, starten auch dann die Umleitungen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Mosbacherstraße wird am Donnerstag, 14. Juli, von 13 Uhr bis zum Montag, um 14 Uhr von der Osterburkerstraße bis zur Schulzen/Atzelbuckelstraße gesperrt sein. Hier sind die freizuhaltenden Flächen für die Kerwe mit Parkverbotsschildern gekennzeichnet.

Die Einbahnstraßenregelung in der Oswaldstraße wird während der Kerwe aufgehoben; zusätzlich wird zwischen der Römer- und Mosbacherstraße teilweise voll gesperrt. Die angrenzenden Straßen sind mit Schildern deutlich gekennzeichnet. Die Anwohner werden gebeten, während der Kerwe die angrenzenden Straßen zum Parken zu benutzen.