Mannheim. Nachdem zwei Lastkraftwagen am Mittwochmorgen gegen 8.15 Uhr auf der Frankenthaler Straße (B44) in Richtung Mannheim-Schönau zusammengestoßen waren, ist die Fahrbahn laut Angaben der Polizei jetzt wieder frei. Ein Lkw-Fahrer war zuvor auf einen im Stau stehenden Lkw aufgefahren. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Wegen der Unfallaufnahme und der Reinigungs- und Bergungsarbeiten kam es auf der B44 in diesem Bereich zu Verkehrsbehinderungen.

