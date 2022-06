Straftat gegen Minderjährige im ICE

Wegen einer mutmaßlichen sexuellen Belästigung in einem ICE der Deutschen Bahn hat die Polizei in Offenburg eingreifen müssen. Nach Angaben der Polizei wurden die Beamten der Bundespolizei am Sonntagvormittag zum ICE 275 gerufen. Im Zug soll es nach Abfahrt in Mannheim gegen 11 Uhr zu einer sexuellen Straftat gegenüber einer Minderjährigen gekommen sein. Hierbei steht ein 33-jähriger nigerianischer Staatsangehöriger im Verdacht, sich gegenüber der 16-Jährigen in anzüglicher Weise und gegen ihren Willen gezeigt zu haben.

Die 16-Jährige hielt sich nach Abfahrt des ICE im Bereich der Türen auf. Dort soll sich der 33-Jährige neben sie gesetzt, sie sexuell belästigt sowie exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen haben. Eine Streife der Bundespolizei konnte den Tatverdächtigen am Bahnhof in Offenburg vorläufig festnehmen. Bei sich hatte der Mann neben einer geringen Menge Betäubungsmittel auch ein Smartphone, welches nach einem Diebstahlsdelikt zur Sicherstellung ausgeschrieben war.

Gegen den 33-Jährigen wird nun Anzeige wegen exhibitionistischer Handlungen, sexueller Belästigung, unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln und Hehlerei erstattet.Die Bundespolizei sucht Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Diese können sich unter 0721/12 01 60 bei der Bundespolizei melden. dir/pol