Stolpersteine geputzt

Das Messing glänzt wieder wie neu, die Namen sind gut lesbar: Mitglieder des Rotaract Clubs Mannheim haben sämtliche Stolpersteine in den Quadraten geputzt. Eineinhalb Stunden waren sieben Rotaracter unterwegs, dann hatten sie 45 der kleinen Gedenksteine gesäubert und poliert. So habe man sie wieder „sichtbarer für die Mannheimer Bürger“ gemacht, sagt Isabelle Minderop, die Rotaract-Präsidentin.

Rotaract, wo sich 18- bis 30-Jährige engagieren, ist eine gleichberechtigte Teilorganisation von Rotary International für junge Leute. Der Name setzt sich aus den Worten „Rotary“ und „Action“ zusammen und steht für „Jugend in Aktion“ nach dem gemeinsamen Motto „Lernen – Helfen – Feiern“.

„Corona-konform Gutes tun“

Lorenz Kersten und Leonie Relic von Rotaract putzen Stolpersteine. © Privat

„Wir haben eine ähnliche Aktion schon früher gemacht und konnten hier Corona-konform Gutes tun“, erklärt Minderop. „Wir wollten damit gerne der Mannheimer Opfer des NS-Regimes gedenken und ihren Biografien Aufmerksamkeit schenken“, erläutert sie. Einzelne Steine seien zerkratzt gewesen, „aber eigentlich haben wir keine Zerstörungen gefunden. Sie waren auch relativ sauber“, so Minderop.

Bei den Stolpersteinen sind auf Messingblech Namen sowie Lebensdaten und Orte von Opfern des Nationalsozialismus – Juden, Sinti und Roma, Widerstandskämpfer, Zwangssterilisierte – graviert. Sie haben die Größe von Pflastersteinen und gehen auf den Künstler Gunter Demnig zurück, der damit jeweils vor den letzten Lebens- oder Arbeitsorten an sie erinnern will. Bisher sind in 27 europäischen Ländern 75 000 der kleinen Steine verlegt, in ganz Mannheim sind es 191. Sie gelten als das weltweit größte dezentrale Mahnmal.