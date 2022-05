Anders als in den städtischen Freibädern kann man in den beiden im Stollenwörthweiher schon jetzt schwimmen. Das Sommerbad im Promenadenweg ist ab diesem Freitag täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Das Heinz-Hunzinger Sommerbad in der Rheingoldstraße hat sogar schon am Mittwoch den Betrieb wieder aufgenommen. Weil noch ein Bademeister fehlt, unter der Woche jedoch bisher nur von 15 bis 20 Uhr.

...