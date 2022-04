Stöbern auf Messplatz

Ohne Corona-Zutrittsbeschränkungen findet am heutigen Samstag, 9. April, nach einer Zwangspause wieder der Krempelmarkt auf dem Neuen Messplatz statt. Die Macher des Mannheimer Krempelmarktes vom gemeinnützige Verein Projekt Freiraum e.V. weisen darauf hin, dass lediglich die allgemein gültigen Hygiene und Abstandsregeln zu befolgen sind, das heißt: bei Nichteinhaltungvon 1,5 Metern Mindestabstand besteht Maskenplicht.

Aufgrund gestiegener Kosten muss die Standgebühr anpasst werden, teilt der Verein mit. Die Standgebühr für einen Tapeziertisch beträgt künftig 15 Euro. Nur so sei eine Marktdurchführung und das Ziel, Überschüsse zweckgebunden und zielgerichtet an soziale, ökologischund kulturell sinnvolle Projekte in der Rhein-Neckar-Region zu spenden, weiterhin möglich.

Aufbau ist ab 5 Uhr. Der Markt beginnt offiziell um 8 Uhr und endet um 16 Uhr. Weitere Termine für das Jahr 2022 bei aktueller Verordnungslage: 21. Mai, 9. Juli, 10. September, 22. Oktober und 3. Dezember. dir

