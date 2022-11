Stipendium über 1,5 Millionen

Große Freude an der Universität Mannheim: Der Europäische Forschungsrat (European Research Council, ERC) hat den Mannheimer Soziologen Lars Leszczensky mit einem der begehrten ERC Starting Grants ausgezeichnet. Er erhält insgesamt rund 1,5 Millionen Euro in den nächsten fünf Jahren, um herauszufinden, wie sich soziale Kontakte von Kindern und Eltern wechselseitig beeinflussen. Wie die Universität Mannheim weiter mitteilte, sind damit derzeit sechs ERC-Grants an der Universität angesiedelt – drei davon am Mannheimer Zentrum für Europäische Sozialforschung (MZES).

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Der 38-jährige Leszczensky ist Soziologe am MZES und erforscht bereits seit über zehn Jahren soziale Integration und Intergruppenbeziehungen. Mit seinem ERC-Projekt möchte Leszczensky herausfinden, wie sich die sozialen Kontakte von Kindern und Eltern gegenseitig beeinflussen. „Kinder wachsen heute in deutlich diverseren Gesellschaften auf, als ihre Eltern es taten. Dadurch knüpfen viele Kinder fast schon automatisch vielfältigere Kontakte“, betonte der Forscher.

Dies biete wiederum die Chance, auch den sozialen Zusammenhalt sowie die soziale Durchlässigkeit in der Elterngeneration zu erhöhen. „Kinder sind heutzutage häufig von Gleichaltrigen mit unterschiedlichsten Hintergründen umgeben, etwa im Kindergarten, in der Schule oder im Sportverein. Viele Eltern lernen die Freundinnen und Freunde ihrer Kinder und auch deren Eltern früher oder später kennen – und genau hierin liegt eine Chance, dass auch die sozialen Kontakte der Eltern breiter werden“, fügte Lars Leszczensky hinzu.

Mehr zum Thema Konsum Kauf-nix-Tag soll zum Umdenken anregen Mehr erfahren Mannheimer Morgen Plus-Artikel Sandhofen Baubeginn nach etlichen Verzögerungen Mehr erfahren Schädliche Chemikalien Schadstoffe im Spielzeug: Second Hand oder neu kaufen? Mehr erfahren

Dafür will er zunächst ein umfassendes theoretisches Modell zur wechselseitigen Beeinflussung sozialer Kontakte von Kindern und ihren Eltern entwickeln. Dieses möchte der Soziologe anschließend empirisch überprüfen – was großen Aufwand mit sich bringt, wie die Universität betonte. Entsprechend müsse Leszczensky mit seinem Team komplexe Daten erheben. Hierfür plant er, circa 2500 Kindergarten- und Schulkinder mitsamt ihren Eltern in Abständen von je einem Jahr drei Mal zu befragen.

Insgesamt 408 Forscher bedacht

Der Rektor der Universität Mannheim, Thomas Puhl, freute sich über die Auszeichnung für den Wissenschaftler: „In den vergangenen drei Jahren haben Mannheimer Sozialwissenschaftlerinnen und -wissenschaftler insgesamt drei ERC-Grants erhalten. Die Preise machen deutlich, dass die Universität Mannheim in den Sozialwissenschaften zu den besten Forschungseinrichtungen in Europa gehört.“

Der Europäische Forschungsrat ist eine von der Europäischen Kommission eingerichtete Institution zur Finanzierung von grundlagen–orientierter Forschung. Die ERC Starting Grants sind Teil des Forschungs- und Innovationsprogramms der EU, Horizont 2020 und fördern vielversprechende Nachwuchsforschende bei ihren Forschungsvorhaben und dem Aufbau von Forschungsgruppen. In dieser Runde wurden insgesamt 636 Millionen Euro an 408 Top-Forschende aus 26 Ländern ausgeschüttet. her