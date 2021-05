Stimmen aus Gaza und Jerusalem

Die Nahostgruppe Mannheim lädt am Dienstag, 25. Mai, 19.30 Uhr zur Online-Veranstaltung „Gaza-Krieg und die gewalttätigen Auseinandersetzungen um Jerusalem“ ein. Dabei geben der in Gaza lebende Abed Schokry sowie der in Jerusalem lebende Suleiman Abu-Deyyeh Einblicke in die Lage vor Ort.

AdUnit urban-intext1

Kostenlos, aber mit Anmeldung

Schokry hat in Deutschland Ingenieurwissenschaften studiert und in Berlin promoviert. 2007 wurde er an die Universität Gaza in Palästina berufen und kehrte nach 17 Jahren in Deutschland mit seiner Familie in seine Heimat zurück. Seitdem lebt er in Gaza City und lehrt an der dortigen Universität Wirtschaftsingenieurwesen. In unregelmäßigen Abständen schreibt er sehr persönliche, offene Briefe über den Alltag in Gaza. Wie die Lage in Jerusalem ist, schildert Suleiman Abu-Deyyeh, der dort lebt und arbeitet. Er wurde 1956 bei Betlehem geboren und studierte Sozialwissenschaft in Bochum sowie Wirtschaftswissenschaften in Bonn. Er war lange Referent bei der Deutschen Stiftung für Internationale Entwicklung in Bad Honnef und leitet seit 1994 die Palästinaabteilung der Friedrich-Naumann-Stiftung in Jerusalem. Beide Vortragende werden laut Pressemitteilung kritisch auf die internationale Berichterstattung sowie die Reaktionen der internationalen Staatengemeinschaft eingehen. Die Nahost-Gruppe setzt sich für ein Ende der israelischen Besatzung ein. Link zur kostenlosen Veranstaltung gibt es nach der Anmeldung unter der E-Mail-Adresse mannheimnahost@posteo.de. lia