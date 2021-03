Mannheim. Wie man selbst den letzten Willen frühzeitig gestaltet, darüber informiert am Dienstag, 2. März, ab 17 Uhr die Stiftung Universität Mannheim Interessierte in einer digitalen Veranstaltung.

Wer sich frühzeitig fragt, was mit dem eigenen Vermögen nach dem Ableben geschehen soll, kann Fehler vermeiden. Laut einer Pressemitteilung soll die Veranstaltung „Richtig vererben – Gutes für die Ewigkeit verankern“ deshalb folgende Fragen beantworten: Was ist grundsätzlich im Testament zu beachten und wie sollte es hinterlegt werden? Was muss man berücksichtigen, wenn ein Alleinerbe oder eine Erbengemeinschaft bedacht werden soll, und was geschieht, wenn es keine natürlichen Erben gibt? Welche gemeinnützigen Formen von Zuwendungen gibt es, mit denen man den eigenen Namen erhalten kann?

Eingeleitet wird die Online-Veranstaltung von zwei Vorträgen von Professor Stephan Scherer, Rechts- und Fachanwalt für Erb- und Steuerrecht bei der SZA Schilling, Zutt & Anschütz Rechtanwaltsgesellschaft mbH, und Sabrina Scherbarth, der Geschäftsführerin der Stiftung Universität Mannheim. Anschließend können Teilnehmer Fragen stellen.

Die Info-Veranstaltung findet über das Programm Zoom statt. Um Anmeldung bis zum 28. Februar wird gebeten per E-Mail an scherbarth@stiftung.uni-mannheim.de. Der Teilnahmelink wird nach erfolgter Anmeldung kurz vor der Veranstaltung an die angegebene E-Mail-Adresse versandt.