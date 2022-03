Stets im schnellen Galopp durchs Leben

Ruhiger werden, es langsamer angehen lassen? Das passt nicht zu ihm. Daher gönnt sich Michael Himmelsbach zu seinem 80. Geburtstag, den er am Sonntag feiern kann, einen Umzug – wenn auch nur innerhalb der Oststadt. Mit seiner Frau und seinem 16-jährigen Sohn zieht er an den Oberen Luisenpark, mit direktem Zugang zum Luisenpark.

„Da habe ich es dann nicht weit bei der Bundesgartenschau“, freut er sich schon auf das nächste Jahr. Schließlich läuft er stets eine Stunde am Tag, spielt zudem Golf, handelt weiter mit Immobilien und ist Mitglied im „Diplomatic Council“, einem Club von Diplomaten und internationalen Geschäftsleuten. „Ich bin immer noch ein bisschen unterwegs“, sagt Himmelsbach.

Über Jahrzehnte war er – stets stilsicher, galant und sympathisch-humorvoll auftretend – auf dem gesellschaftlichen Parkett Mannheims überall anzutreffen. Diese Dauerpräsenz litt natürlich unter all den Einschränkungen, welche die Pandemie mit sich gebracht hat. Und längst sind für den Familienvater, der er erst spät wurde, auch jene wilde Zeiten vorbei, von denen er noch bei seinem 60. Geburtstag schwärmte und freimütig lachend bekannte, er wäre gerne Playboy geworden.

Als der galt er wirklich – als er nach Lehre und Betriebswirtschaftsstudium neben der Arbeit in der väterlichen Holzimport-Firma als rasanter Springreiter unterwegs war. Bereits im Alter von zehn Jahren war er im Reitsport aktiv, als Springreiter ging er schon mit 14 Jahren in internationalen Springen bis Klasse S an den Start. Im Springen und in der Vielseitigkeit, früher Military genannt, holte er Platzierungen und Medaillen und schaffte es sogar in den Olympia-Kader in Vielseitigkeit, wobei 1970 ein Sturz mit schweren Verletzungen die Karriere beendete.

Geblieben ist die Liebe zum Pferdesport. Himmelsbach war nicht nur Eigentümer von erfolgreichen Rennpferden. Besonders große Verdienste hat er sich um den Badischen Rennverein erworben. Zunächst als Vize und dann zehn Jahre, von 1995 bis 2005, als Präsident schaffte es Himmelsbach mit seinem Team, die zuvor arg provinzielle, nur für „Bauernrennen“ bekannte Seckenheimer Waldrennbahn zum gesellschaftlich wichtigen Treffpunkt und zum Austragungsort für bedeutende nationale, ja sogar internationale Rennen zu machen – im Fußball würde man vom Aufstieg aus der Kreisliga in die Erste Bundesliga sprechen. Himmelsbach steckte da ganz viele Ideen, Zeit, Geld, Energie, Herzblut und auch Wagemut hinein, und er schaffte es mit Charme und Überzeugungskraft, dafür viele gute Mitstreiter zu finden. Er stieg daher auf zum Präsidenten des Verbands Südwestdeutscher Rennvereine und zum Vizepräsidenten des bundesweiten Vereins für Hindernis-Rennen in Bremen und erhielt das Bundesverdienstkreuz.

Früh zudem bei den Wirtschaftsjunioren engagiert, führte sein politisch-gesellschaftliches Interesse sowie seine Popularität schließlich dazu, dass er 1999 als Mitglied der Mannheimer Liste (Freie Wähler) in den Gemeinderat gewählt wurde, wo er sich 15 Jahre insbesondere für Sport und Kultur interessierte. 2014 verzichtete er darauf, erneut anzutreten. Als er es 2019 dann doch noch mal – aber außerhalb der ML – versuchte, schlug das allerdings fehl.