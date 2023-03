Sternwarte geöffnet

In der Sternwarte beginnt eine neue Veranstaltungssaison. Am Sonntag, 26. März ist der achteckige Barockbau in A 4 erstmals im neuen Jahr wieder von 11 bis 13 Uhr für Besucher – bei freiem Eintritt – geöffnet. Sie können die über 180 Treppenstufen zur Aussichtsplattform erklimmen und von dort den Blick über Mannheim bis in den Odenwald und die Pfalz genießen sowie das rekonstruierte Observationstürmchen besichtigen. In allen Stockwerken auf dem Weg nach oben bieten Mitglieder vom Verein Stadtbild ehrenamtlich Informationen zur Geschichte des Baus. Auch das noch original erhaltene Atelier des im vergangenen Jahr im Alter von 92 Jahren verstorbenen Mannheimer Künstlers Walter Stallwitz ist zu sehen.

Das 33 Meter hohe Gebäude mit seinen bis zu zwei Meter dicken Wänden ist ab 1722 erbaut worden und nicht nur eines der ältesten noch existierenden barocken Bauwerke der Quadratestadt, sondern zugleich Symbol für die große Bedeutung der Wissenschaften in der Ära des Kurfürsten Carl Theodor. Bis 1880 wurde das Gebäude für astronomische Forschung genutzt.

Ein Bürger-Aktionsbündnis erreichte 2016 die Generalsanierung des einzigartigen, neben den Kirchtürmen der Jesuitenkirche die Silhouette der Quadrate so prägenden Gebäudes. Auch am 23. April, am 23. Juli, am 10. September und am 15. Oktober wird die Sternwarte – die sich im Winter nicht heizen lässt – zu Besichtigungen geöffnet sein. Zudem plant das Aktionsbündnis Alte Sternwarte innerhalb des Vereins Stadtbild mehrere abendliche Führungen „Sternwarte zwischen Tag und Nacht“, Vorträge, Lesungen, Angebote zu astronomischen Beobachtungen, am 21. Juni ein Sommernachtsfest und am 2. Juli eine Konzertmatinee. pwr