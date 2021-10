Sternwarte geöffnet

Man kann die über 180 Treppenstufen zur Aussichtsplattform erklimmen und von dort den Blick über Mannheim bis weit in den Odenwald und die Pfalz genießen: Die Sternwarte ist am Sonntag, 17. Oktober, erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder mal – bei freiem Eintritt – geöffnet. Allerdings sind keine normalen Besichtigungen möglich, da das Gebäude zu eng ist. Mitglieder vom Verein Stadtbild bieten ehrenamtlich um 11, 11.30, 12 und 12.30 Uhr Führungen durch die teils winzigen, verwinkelten und dann doch wieder großzügigen, lichtdurchfluteten Räume des achteckigen Baus an, erzählen spannende Geschichten zur Astronomie in Mannheim, zur Entwicklung des Gebäudes und seiner Nutzung. Teilnehmen kann nur, wer geimpft, genesen oder getestet ist, seine Adresse angibt und Maske trägt. Da die Plätze bei den Führungen begrenzt sind, empfiehlt sich eine Voranmeldung per E-Mail an veranstaltung@alte-sternwarte-mannheim.info.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sanierung erkämpft

Das 33 Meter hohe Gebäude in A 4, 6 mit seinen bis zu zwei Meter dicken Wänden ist ab 1722 erbaut worden und nicht nur eines der ältesten noch existierenden barocken Bauwerke der Quadratestadt, sondern zugleich Symbol für die große Bedeutung der Wissenschaften in der Ära des Kurfürsten Carl Theodor. 1850 beschloss der seit der Auflösung der Kurpfalz 1803 nun zuständige Großherzog von Baden, die Stelle des Hofastronomen einzusparen. Bis 1880 wurde das Gebäude für astronomische Forschung genutzt. Ein Bürger-Aktionsbündnis erreichte 2016 die Generalsanierung des einzigartigen, neben den Kirchtürmen der Jesuitenkirche die Silhouette der Quadrate so prägenden Gebäudes. Derzeit erhält es einen kleinen Anbau, damit der Turm noch besser für Veranstaltungen genutzt werden kann. pwr