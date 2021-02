  Stephanienufer wegen Hochwasser gesperrt

Mannheim. In Mannheim ist am Donnerstagabend wegen des aktuellen Hochwassers das Stephanienufer am Rhein gesperrt worden. Dabei handelt es sich nach Angaben der Polizei um eine Vorsichtsmaßnahme, da in der Nacht zu Freitag der Höchststand des Hochwassers erwartet wird und der Fluss über die Ufer treten könnte. Die Anwohner wurden gebeten, ihre Autos umzuparken. Per Lautsprecherdurchsage wurde darauf aufmerksam gemacht. Die Polizei unterstütze die Maßnahmen, die vom Ordnungsamt der Stadt durchgeführt wurden.

