Die BMW-Niederlassung Mannheim hat einen neuen Leiter: Stephan Deppe, der zuvor Geschäftsführer der Vertriebsgesellschaft Tschechien war, löste Susanna Eiber ab, die die Leitung Marketing und Produktmanagement Mini Deutschland in München übernimmt. Der 50-Jährige war nach Auskunft der BMW Group bereits Vertriebsleiter für die Vertriebsregion Deutschland Nord und Regionalleiter in der Vertriebsregion Deutschland Süd. „Seine langjährige Erfahrung im Vertrieb bei BMW wird er in seiner neuen Funktion gewinnbringend für den Standort einbringen“, so Hauke Mörsch, Leiter des BMW-Niederlassungsverbundes Südwest. red/stp