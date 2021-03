Mannheim. Wer neu baut, muss künftig auch Fahrradabstellplätze in ausreichender Zahl zur Verfügung stellen. Eine entsprechende Satzung verabschiedete der Ausschuss für Umwelt und Technik (AUT) am Donnerstag gegen drei Stimmen von CDU, FDP und AfD. Die Satzung umfasst eine Katalog, aus dem die genaue Anzahl der Stellplätze für die jeweilige Gebäudeart hervorgeht. Vergleichbar mit dem Stellplatznachweis für Autos ist eine Befreiung gegen Geldzahlung möglich. Die Radstellplätze müssen grundsätzlich so dimensioniert werden, dass auch Anhänger und Lastenräder geparkt werden können.