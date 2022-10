Steinmeier kondoliert

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den Hinterbliebenen der KZ-Überlebenden Zilli Schmidt kondoliert. Er schrieb in einer Mitteilung vom Freitagabend: „Mit Zilli Schmidt verliert unser Land eine beeindruckende, selbstbewusste und mutige Frau, die unerschütterlich gegen Hass, Ausgrenzung und Menschenfeindlichkeit gekämpft hat.“

Im hohen Alter habe sie noch die Kraft gefunden, ihre Geschichte als Überlebende des Völkermords der Nationalsozialisten an den Sinti und Roma öffentlich zu erzählen. Schmidt war, wie berichtet, im Alter von 98 Jahren am Freitag gestorben. Sie hatte bis zuletzt in Mannheim gewohnt. epd