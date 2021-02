Mallau. Unbekannte Täter haben von einer Fußgängerbrücke auf der Mallau aus Steine auf einen Wagen geworfen, der auf der B 36 unterwegs war. Laut Polizeiangaben fuhr dort ein 40-jähriger Mann am Mittwoch gegen 6.45 Uhr mit seinem BMW von Feudenheim kommend in Richtung Neckarau. Als er kurz vor der Ausfahrt Mallau unter der Fußgängerbrücke hindurch kam, hörte er plötzlich einen lauten Schlag, und auf der Windschutzscheibe zeigte sich ein Riss. Außer dem 44-Jährigen im BMW war dort zu diesem Zeitpunkt kein anderes Fahrzeug in der Nähe. Die Polizei bittet nun um Zeugenhinweise an das Revier Schwetzingen, Tel. 06202/ 28 80.