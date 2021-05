Steinbach: Mut als Ehrenpflicht

Wenn Peter Steinbach darüber nachdenkt, was die Figur Sophie Scholl bis heute so besonders macht, erscheint dem ehemaligen Mannheimer Geschichtsprofessor vor allem Scholls biografischer Wandel bemerkenswert. Denn gerade weil die junge Sophie Scholl beim Bund deutscher Mädel Hitler-Lieder singt, ihr Bruder für sein Vaterland an der Waffe dient und eine Liaison mit dem überzeugten Soldaten Fritz Hartnagel überliefert ist, imponiert die spätere Abkehr vom Nationalsozialismus. „Es geht hier nicht darum, einen Engel zu konstruieren, sondern einen jungen Menschen zu verstehen, der seine Wirklichkeit in allen Facetten wahrnahm, sich zu Recht darüber empörte und damit für Freiheit einstand“, so Steinbach.

Für den Historiker, der bis heute als wissenschaftlicher Leiter der Gedenkstätte Deutscher Widerstand in Berlin tätig ist, ist es „dringend erforderlich“, diese Courage entsprechend zu würdigen. Weil die Auseinandersetzung mit dem Deutschen Widerstand lange dauerte. Und weil die heutigen Diskurse den Tiefgang bräuchten, der den Protest der Weißen Rose ausmachte. „Wenn Sie sich heute die Flugblätter der Weißen Rose durchlesen, finden Sie darin Zitate von Augustinus, John Locke, Aristoteles und vielen anderen. Was die Geschwister Scholl bewerkstelligten, waren kluge, durchdachte Anstöße, die Verhältnisse zuerst prüften, um anschließend Fehlstellen zu identifizieren. Heute erleben wir ein heikles Proklamieren des Dagegen-Seins, das Standpunkte unreflektiert setzt – und das ist gefährlich“, wie Steinbach befindet.

Ob sich etwa die Querdenker dafür bedanken würden, wenn Hass und Hetze zu neuen autokratischen Strukturen in Deutschland führten, dürfe bezweifelt werden. „Querdenken an sich ist ja kein Fehler. Besorgniserregend wird es erst dann, wenn der Querdenker aus seiner Weltanschauung eine Form der Konvention ableiten will“, so der Widerstandsexperte. Wenn eine Jana aus Kassel sich wie Sophie Scholl fühle, weil sie sich einem selbstempfundenen Widerstand zugehörig sieht, verkenne sie dabei, dass ihre Aussagen heute im Licht der beschützenden Demokratie zu sehen seien. Von Lebensgefahr oder staatlicher Repression: keine Spur.

Wie solchen Strukturen begegnen? Peter Steinbach sieht die Anhaltspunkte für einen Weg aus der verzerrten Geschichtsumdeutung darin, sie so ernst zu nehmen, wie sie geschah. „Dieses Dilemma können wir nur durch Mut auflösen. Auch Sophie Scholl war damals klar: ‚Das wird Kreise ziehen.’ Jetzt liegt es an uns, den Ball aufzunehmen – und uns nicht zu beklagen, wenn dabei der Wind ins Gesicht weht. Das ist eine Ehrenverpflichtung denen gegenüber, die damals ihr Leben für uns gegeben haben.“ mer

