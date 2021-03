Jetzt ist es aber genug! Es ist nicht mehr zum Aushalten. So empfinden viele Menschen die Situation, in die uns die Corona-Pandemie und die Maßnahmen zu ihrer Eindämmung geführt haben. Die Enttäuschung ist groß. Bitterkeit und Wut machen sich breit – bei manchen auch Resignation.

Mir kommt dazu einer in den Sinn, der in einer ganz anderen Situation zu einer ganz anderen Zeit wohl ganz ähnlich empfunden hat: der Prophet Elija. „Nun ist es genug, Herr!“ Dieser Satz ist uns von ihm überliefert im 1. Buch der Könige in der Bibel, 19. Kapitel, Vers 4. Dabei war es eigentlich super gelaufen für ihn. Er hatte es dem König Israels, der vom Glauben an den wahren Gott abgefallen war, so richtig gezeigt. Doch der zeigt weder Einsicht noch Reue. Im Gegenteil: Elija muss erleben, dass er angefeindet und verfolgt wird, ja sogar mit dem Tod bedroht. Also haut er ab, um sein Leben zu retten. Dann hat er keine Kraft mehr und wird sogar lebensmüde: „Lass mich doch einfach sterben“, bittet er Gott. „Es ändert sich eh nichts. Ich krieg’s auch nicht besser hin als meine Vorgänger.“

Aber Gott hat etwas Anderes im Sinn. Er lässt dem am Boden zerstörten Elija durch einen Engel ausrichten: „Steh auf und iss!“ Erst nach der zweiten Aufforderung begreift der Prophet, dass Gott noch etwas mit ihm vorhat, dass sein Weg weiter geht: „Steh auf und iss! Sonst ist der Weg zu weit für dich.“ Brot und Wasser lässt Gott ihm zukommen. Nicht gerade üppig, aber eben das, was es braucht, um wieder zu Kräften zu kommen. Es wird noch ein weiter Weg, den Elija zu gehen hat, aber er geht ihn.

Aufmunterung ist mein Brot

Ich komme zurück auf unsere zermürbende und lähmende Situation in der Pandemie. Was brauchen wir, um wieder zu Kräften zu kommen, um neue Zuversicht zu gewinnen und unseren Weg als Einzelne, aber auch als Gemeinschaft weiter zu gehen? Mir scheint, es geht um mehr als um eine kämpferisch-trotzige Haltung eines „Weiter. Immer weiter!“, die der frühere Fußball-Welttorhüter Oliver Kahn so eindrücklich verkörpert hat. Die euphorische und leichte Vorfreude „auf das, was da noch kommt“, von der das Popduo Lotte & Max Giesinger singt, trägt mich zurzeit aber auch nicht viel weiter.

Um neue Hoffnung zu schöpfen, brauchen wir sicher wirksame medizinische und politische Maßnahmen, die helfen das körperliche, seelische und für manche auch das wirtschaftliche Überleben zu sichern. So schleppend und chaotisch die Impfungen bisher laufen mögen, so sehr schöpfe ich Hoffnung, wenn ich höre, wie sich immer mehr Menschen impfen lassen.

Aber mehr noch brauchen wir uns gegenseitig als Mitmenschen. Es scheint mir wichtig, dass wir uns einander zuwenden und Mut machen. Da hilft mir jedes gute Wort, jede Aufmunterung und jede Unterstützung, die ich erhalte. Für mich sind solche Erfahrungen wie Grundnahrungsmittel, die mir Kraft geben. Brot und Wasser sozusagen.

In der biblischen Erzählung war es Gott selbst, der durch einen Engel Elija wieder aufgerichtet hat. Ich glaube daran, dass Gott auch uns in diesem Schlamassel nicht verlassen und vergessen hat, dass mein und unser Weg durch diese Krise weitergeht. Ich glaube auch, dass er uns braucht, um einander zuzurufen: „Steh’ auf und iss! Sonst ist der Weg zu weit für dich.“

Richard Link

Pastoralreferent in der

Seelsorgeeinheit Maria

Magdalena, Mannheim