Stefanie Heß (Grüne)

Die Vorsitzende der größten Fraktion im Gemeinderat ist zufrieden mit dem Haushaltsentwurf der Verwaltung. „Mit vielen konkreten Grünen-Projekten und großen Investitionen in die Mobilitätswende und den Klimaschutz ist der aktuelle Entwurf angesichts der angespannten Lage ein guter Haushalt, auch wenn noch an einigen Stellen nachgeschärft werden muss“, sagt Stefanie Heß in ihrer Rede. Ihre Kritik bezieht sich darauf, dass im Etat für 2022 zum Beispiel die finanzielle Förderung von Live-Musik ausgesetzt sei.

Der Haushalt fürs kommende Jahr sei ein besonderer, betont Heß. „Wir können noch nicht genau absehen, wie sich die Wirtschaft weiterentwickelt und welche Auswirkungen die Corona-Pandemie in diesem Winter tatsächlich haben wird.“ Dennoch sei es „richtig und wichtig“, an Investitionen in die Zukunft festzuhalten „und nicht in die Krise hineinzusparen“. Um eine „krisenfeste, ökologische und sozial gerechte Stadt“ zu schaffen, seien weitere Anstrengungen nötig, betont die Grünen-Fraktionschefin.

Deshalb macht ein großer Teil ihrer Rede auch der Blick in die Zukunft aus – nicht nur aufs Haushaltsjahr 2022, sondern auch auf die Jahre danach. Die Grüne formuliert Ziele in verschiedenen Handlungsfeldern, von der Stadtentwicklung über den Umweltschutz, die Verkehrswende, die Kultur und die Sozialpolitik. Beim Thema Wohnen zum Beispiel sprechen sich die Grünen für eine „Erweiterung der Sozialbauquote“ aus und für die Unterstützung der städtischen Wohnungsgesellschaft GBG „beim weiteren Ankauf von Bestandsimmobilien“. Für den Bodenfonds, mit dessen Geld die Stadt Grundstücke aufkaufen kann, fordert die Fraktionschefin mehr Geld. „Flächenverbrauch und Wohnungsbau müssen endlich verträglich und klimagerecht organisiert werden“, betont sie. Dazu gehört für Heß auch der weitere Ausbau von Photovoltaik. Bei der Stadtentwicklung müsse es zudem stärker um den Schutz von Freiflächen und die Entsiegelung von Plätzen und Hinterhöfen gehen.

Beim Thema Verkehr fordern die Grünen in den nächsten Jahren eine bessere Finanzierung von „Mobilitätsprojekten“. „Die Gelder im Haushalt reichen kaum, um dringend nötige Sanierungen an Straßen und Radwegen angemessen fortzusetzen“, so Hess. Ihre Fraktion will in Mannheim außerdem einen Mobilitätspass einführen, also eine Plattform, mit der man alle Mobilitätsangebote von der Straßenbahn bis zum Leihrad zentral buchen kann. Das soll gerade auch die öffentlichen Verkehrsmittel unterstützen.

Für die Grünen-Fraktionschefin hat der Klimaschutz oberste Priorität: „Die dringend notwendigen Klimaschutzmaßnahmen müssen in den nächsten Jahren vollumfänglich finanziert und dürfen auf keinen Fall verzögert werden“, betont sie. „Jeder Euro, der heute nicht in Klimaschutz investiert wird, verursacht später ein Vielfaches an Klimafolgekosten.“ imo