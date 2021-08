Starthilfe des Landes begrüßt

Die Starthilfe von 40 Millionen Euro, die vom Stuttgarter Kabinett für die Gesundheitsallianz aus Uniklinika und Forschungseinrichtungen in Mannheim und Heidelberg beschlossen wurde, stößt auf weiteren Beifall. Von einem „starken Zeichen für die Entschlossenheit der Landesregierung, eine weitere Leitindustrie für das Land Baden-Württemberg zu etablieren“, spricht Hans-Jürgen Hennes, der Geschäftsführer und Ärztliche Direktor des Mannheimer Klinikums. Dieses würde dann mit der Heidelberger Universitätsmedizin fusionieren. Damit entstünde das größte deutsche Krankenhaus.

Man wolle gemeinsam mit den Partnern „die in der Region vorhandenen Potenziale weiter ausbauen, um medizinische Forschungserkenntnisse für die Menschen und die Wirtschaft möglichst schnell nutzbar zu machen“, so Hennes. So könne die Region zu einem nationalen und internationalen Leuchtturm der Lebenswissenschaften werden – zum Wohl der Patienten, der Unternehmen und zur Schaffung zukunftsfähiger Arbeitsplätze. sma