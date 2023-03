Start-up aus Darmstadt führt am Donnerstag durch Mannheimer Bars

Mannheim. Das Start-up „BeerBaller“ aus Darmstadt veranstaltet am Donnerstag eine Kneipentour durch zehn Bars in Mannheim. Die Teilnehmenden erwartet beim „Bar Bachelor“ ein Getränkerabatt, eine Abschlussfeier mit Zeugnisübergabe in Form einer Urkunde und ein nachhaltiger Event-Becher, heißt es in einer Mitteilung der Veranstalter.

Die Tour startet ab 18 Uhr in Fermac’s Irish Pub in U 5. Hier müssen sich die Teilnehmenden bis 20 Uhr immatrikulieren, um die Tour zu starten. Für den Abschluss zum Bar Bachelor müssen die Teilnehmenden in jeder Bar eine Prüfung – in Form eines Drinks – ablegen.

„Wir zwingen die Leute nicht zum Alkohol“, betont ein Sprecher des Start-ups auf Nachfrage. Um am Ende den Abschluss zu bekommen, müsse „ein Drink der Wahl“ in jeder der zehn Bars getrunken werden. „Das muss auch kein Bier sein“, erklärt der Sprecher weiter. Alkoholfreie Getränke zählten ebenfalls.

Bis zu sieben Stunden Zeit

Um alle Prüfungsleistungen zu absolvieren und die Wege von Bar zu Bar hinter sich zu bringen, haben die Teilnehmenden je nach individuellem Start und Ende der Tour zwischen drei und sieben Stunden Zeit. Des Weiteren gebe es etwa 50 Cent Rabatt auf den Normalpreis in den Bars. Welche Örtlichkeiten bei der Tour besucht werden, wird inklusive Wegbeschreibung über eine App gesteuert.

Menschen, die vermuten Probleme mit Alkohol zu haben, können sich an die Suchtberatung der Caritas Mannheim wenden. Diese ist telefonisch unter 0621/25 06 130 oder per E-Mail unter suchtberatung@cv-dw-mannheim.de erreichbar. Unter www.kenn-dein-limit.de/alkohol-tests können Menschen testen, ob sie suchtgefährdet sind.