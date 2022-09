Start für Ausbildung bei der Stadt

Rund 150 neue Auszubildende und Studierende haben am Donnerstag ihre Ausbildung bei der Stadt Mannheim begonnen. Erster Bürgermeister Christian Specht hieß die „Neuen“ im Ratssaal des Stadthauses in N1 willkommen. „Heute beginnt Ihre berufliche Zukunft bei der Stadt Mannheim. Wir möchten Ihnen eine gute Ausbildung und eine gute Perspektive bieten. Mit Ihrer Arbeit gestalten Sie die Stadt mit.“

Für einen erleichterten Einstieg werden die Auszubildenden und Studierenden im Rahmen einer Einführungswoche durch ein gemeinsames Programm geführt. Die Nachwuchskräfte nehmen beispielsweise an einer spielerischen Session mit dem Impro-Theater „Drama light“ teil, außerdem an einer Rallye zum Erkunden städtischer Dienststellen.

Die Begrüßungsveranstaltung durch die Jugend- und Auszubildendenvertretung der Stadt Mannheim, zudem Stadt.Wand.Kunst.-Führungen, ein Azubi-Knigge-Kurs sowie der Gesundheitstag in Kooperation mit dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement sollen Gelegenheit bieten, wichtige berufsspezifische Informationen zu vermitteln, das gegenseitige Kennenlernen zu fördern und den Start in den Beruf zu erleichtern.

Die Stadt Mannheim gehört laut eigenen Angaben zu den größten Ausbildungsbetrieben der Metropolregion Rhein Neckar. Rund 1800 Menschen haben sich für den Ausbildungsstart in diesem Jahr beworben, so die Pressestelle. Darüber hinaus bietet die Stadtverwaltung Ausbildungen in Teilzeit an, um jungen Eltern den Berufseinstieg zu erleichtern. Auch in diesem Jahr sind zwei Mütter dabei. red