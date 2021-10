Starkstromkabel im Wert von 5.000 Euro auf Baustelle entwendet

Mannheim. Unbekannte haben am Wochenende eine größere Menge Starkstromkabel im Wert von rund 5.000 Euro von einer Baustelle in Mannheim entwendet. Nach Polizeiangaben vom Dienstag waren der oder die Täter zwischen Samstag, 12 Uhr, und Montag, 7 Uhr, auf unbekannte Art und Weise auf die Baustelle in der Waldstraße im Käfertal gelangt. Mittels eines scharfen Werkzeugs wurde das dort verlegte Starkstromkabel durchtrennt. Etwa 150 Meter des Kabels wurden erbeutet.

Zeugen melden sich unter der Telefonnummer 0621/71849-0 bei der Polizei.