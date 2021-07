Starkregen in Mannheim: Feuerwehr rückt zu mehr als 125 Einsätzen aus

Mannheim. Wegen des Starkregens am Dienstagnachmittag ist die Mannheimer Feuerwehr im Laufe des Tages zu mehr als 125 Einsätzen im gesamten Stadtgebiet ausgerückt. Dabei handelte es sich größtenteils um vollgelaufene Keller, die ausgepumpt wurden, überflutete Unterführungen und Fahrbahnen sowie um einige umgestürzte Bäume, teilte die Feuerwehr mit. Bis kurz vor 21 Uhr waren noch weit mehr als 100 Einsatzkräfte in allen Stadtteilen unterwegs, in denen abgebrochene Äste die Gehwege säumten. Da an vielen Stellen die Kanalisation das Wasser nicht mehr ableiten konnte, waren Straßen – wie zeitweise die Wilhelm-Varnholt-Allee – nicht mehr befahrbar.

Die Polizei war unterstützend im Einsatz. Dies betraf beispielsweise Verkehrslenkungsmaßnahmen, berichtete ein Sprecher der Behörde auf Anfrage. Verletzte Personen oder größere Schäden waren zunächst nicht bekannt.

Wegen der Wetterlage war auch der Stadtbahnverkehr in Mannheim kurzeitig beeinträchtigt. Davon war die Linie 6 betroffen, hatte die Rhein-Neckar Verkehr GmbH auf Twitter mitgeteilt. Zwischen den Haltestellen Luisenpark/Technoseum und Neuostheim war die Strecke gesperrt. Die L6 fuhr deswegen eine Umleitung.