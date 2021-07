Stark folgt auf Froese

Vier Jahrzehnte Engagement sind zu Ende: Manfred Froese, kürzlich 75 Jahre alt geworden, ist aus dem Verwaltungsrat der Gemeindediakonie Mannheim ausgeschieden, dessen Vorsitzender er lange war. Froese hatte dem Verein für Gemeindediakonie und Rehabilitation, wie er lange hieß, 33 Jahre, bis 2011, als Vorstand gedient und daraus ein modernes, professionell geführtes mittelständisches Unternehmen im Dienste der Nächstenliebe geformt. Danach stand er weiter beratend dem Träger zahlreicher Einrichtungen für junge, alte und behinderte Menschen im Raum Mannheim/Weinheim, darunter den Diakoniewerkstätten, zur Seite. Nun schied er aber altersbedingt aus. Auch ein weiteres langjähriges Mitglied des Verwaltungsrates, Dietmar von Hoyningen-Huene, ehemaliger Rektor der Hochschule Mannheim, stand für eine Wiederwahl nicht zur Verfügung.

Bei der Mitgliederversammlung wurde das Gremium nun turnusmäßig neu gewählt. Martin Stark und Ralf Daum kamen neu hinzu. Bestätigt wurden die bisherigen Mitglieder des Verwaltungsrates Ulrich Harbrücker, Anja Breitfeld, Dekan Ralph Hartmann und Dietrich Weilbach. Aus seiner Mitte hat der Verwaltungsrat dann Martin Stark als Vorsitzenden des Verwaltungsrates und Ulrich Harbrücker als stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Martin Starck war 2005 bis 2013 in der Unternehmensleitung der Freudenberg-Gruppe tätig. Er ist derzeit in der Geschäftsleitung eines Unternehmens im Maschinen- und Anlagenbau sowie in einigen Beiräten und Aufsichtsräten aktiv. pwr