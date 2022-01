Standorte prüfen

Mannheim. In der Diskussion um das Carl-Benz-Stadion haben die Freien Wähler – Mannheimer Liste (ML) für die nächste Sitzung des Gemeinderats am 8. Februar beantragt, vertiefende Untersuchungen zur Realisierbarkeit eines Stadion-Neubaus durchzuführen. Das erklärt die Fraktion in einer Pressemitteilung. Demnach geht es um bereits genannte Standorte wie das Spiegel-Gelände St.Gobain und das Bösfeld, aber auch um andere, vergleichbare Standorte, die für einen Stadion-Neubau in Frage kommen würden.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sanierung kostspielig

Bei einer Begehung des Carl-Benz-Stadions vor wenigen Tagen sei die ML erschüttert vom tatsächlichen Zustand des Carl-Benz-Stadions gewesen. Der Fraktionsvorsitzende Achim Weizel erläutert, dass dies nach außen hin nur teilweise zu erkennen wäre und eine Sanierung sehr kostspielig sei. Und der sportpolitische Sprecher der Fraktion Holger Schmid ergänzt: „Auch die Gespräche mit dem Einsatzleiter der Polizei und des DRK sowie Hinweise der Feuerwehr zeigen sehr viele sicherheitstechnisch relevante Punkte auf, die dauerhaft wohl nur mit einem Neubau an anderer Stelle zu lösen sind“.

Neben dem von den Freien Wählern favorisierten Standort „Bösfeld“ hat der Fan-Verband Pro Waldhof jetzt als weiteren Standort das ehemalige Gelände der Spiegelfabrik auf dem Luzenberg vorgeschlagen. Für den Fall, dass die Ergebnisse des Gutachtens für das Stadion ergeben, dass ein Neubau wirtschaftlich sinnvoller als eine Instandsetzung und Sanierung ist, hält die ML eine ernsthafte aber ergebnisoffene Prüfung eines anderen Standorts für das Stadion für zwingend notwendig, heißt es in der Pressemitteilung.